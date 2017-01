Kauza Srp? Zemanova provokace, etická komise s agentem Srpem by byla trochu neetická, říká Němec

dnes | Karel Srp odvedl v Jazzové sekci spoustu práce, byla platformou pro mnoho lidí, co nechtěli vstoupit do disentu a undergroundu, ale za cenu toho pravděpodobného závazku, říká fotograf Ondřej Němec, syn disidentů Dany a Jiřího Němcových. Dodává, že pokud má člověk takový škraloup, nemá v etické komisi co dělat.