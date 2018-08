Kauza utonulých dětí? Obvinění z rasismu a lhostejnosti vzešla od Čechů, ne od nás, říká Špetlíková

dnes | Že by Čech nepomohl vietnamskému dítěti mě nenapadlo. Nemyslím, že to mělo rasový podtext, ta rasistická obvinění vzešla od Čechů, ne od Vietnamců, říká herečka Ha Thanh Špetlíková k utonutí dvou vietnamských chlapců v jezeře Lhota. Dodává, že Vietnamci dostávají omezené informace, překládá se jim jen něco. Názory na událost se rozcházely podle toho, jaké informace dostali. Sama se prý s opravdovým rasismem nesetkala. Špetlíková je první vietnamská herečka, která si zahrála hlavní roli v českém filmu. Je to podle ní další krok k emancipaci komunity. Sama cítí obrovskou vzdálenost mezi svou generací a generací svých rodičů, kteří mladým vyčítají, že jsou příliš vykořenění.