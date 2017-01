Každá zrzka byla někdy šikanovaná, na ulici na mě pokřikují sprosťárny, říká herečka Linhartová

dnes | Seriál Semestr je okýnko do života mladých, je to fakt o těch lidech. Nemyslím si, že moc žijeme internetem, je pro nás už neodlučitelný a my se s tím musíme naučit pracovat, říká herečka Anna Linhartová. Samotnou ji trápí, kolik času tráví na chytrém telefonu, ale zároveň se jí prý neklepou ruce, když třeba den nekontroluje Instragram. Nevěří, že by technologiím víc propadla. Tvrdí ale přitom, že si chce smazat profily na všech sociálních sítích.