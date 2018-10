Kdy naposledy přeřídíme hodiny? Většina Čechů chce zachovat letní čas, říká Svoboda

dnes | Miliony lidí mají se střídáním času problém, provokuje nespavost nebo deprese, míní europoslanec Pavel Svoboda, který patří k hlavním kritikům střídání letního a zimního času. Podle návrhu Evropské komise by mohlo skončit už příští rok na jaře, to v případě, že se státy rozhodnou pro zachování letního času. Česká republika si na to ještě neudělala názor, bylo by ale dobré, aby na sebe časy v jednotlivých zemích nějak logicky navazovaly, třeba Polsko už se rozhodlo pro letní, říká Svoboda.