Když má kousek papíru cenu desítek milionů. Známky jsou koníček i tvrdá investice, říká filatelista

dnes | Lidé se kvůli známkám i zadlužují, silných sběratelů nebo investorů je v Česku jen pár desítek, vysvětluje investiční poradce David Kopřiva. Mimo jiné byl i u prodeje legendárního modrého a červeného mauritia za 100 milionů korun do českých rukou. Lidem radí, do jakých známek se vyplatí vložit peníze. Riziko může být v pravosti, ale u trhem prověřených věcí je to vyloučené, tvrdí Kopřiva.