Pomalu se to blíží masu, problémem je ale textura a také barva. Hovězí ještě neudělali, říká Rudolf Ševčík z Ústavu konzervace potravin VŠCHT. KFC chce vyrábět ve spolupráci s ruskou laboratoří kuřecí nugetky z kmenových buněk drůbeže a rostlinného materiálu. To maso bude drahé, nejspíše do něj budou muset přidat antibiotika, protože bude hodně náchylné. Technologie ještě není dopracovaná, dodává.