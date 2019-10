Chceme malý levný stát, který bude lidem nechávat víc peněz v kapsách, protože oni je utratí lépe, tvrdí 1. místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. Strana chce prosadit daňové prázdniny pro lidi do 26 let a také zavést minimální důchod. Moc dobře víme, kde peníze najít, tahle vláda rozhazuje, říká. Odchod Václava Klause mladšího mě nemrzí, měl dost šancí, aby hrál týmovou hru, ale on to neudělal.