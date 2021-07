Evropa se musí stát klimaticky neutrálním kontinentem, není to otázka, jestli si to můžeme dovolit. Sledujeme klimatickou krizi, která je tady a teď. Pokud nebudeme dělat ambiciozní klimatické kroky, tak na to doplatíme. Vidíme to v Německu při záplavách, vidíme to v Kanadě. Někteří lidé jsou v pekle a je potřeba se z něj dostat, říká spolupředseda Zelených Michal Berg.