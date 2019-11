Malá privatizace se povedla, problém byly velké státní podniky. Že doženeme Západ za deset let, bylo naivní, Německo si nedá cigárko a nepočká, to byla revoluční víra, která nemohla fungovat, říká komentátor Aktuálně.cz David Klimeš k transformaci 90. let. Rozhovor jsme natočili v rámci speciálních vysílání, která k 30. výročí listopadových událostí roku 89 pořádáme s Festivalem svobody.