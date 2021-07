K zaměstnancům chceme přistupovat jako k dospělým, nechceme je omezovat pravidly, odpovědnost je na obou stranách. Někteří toho využívají víc, rekord je 10 týdnů, důležitá je domluva. Není tam psychický tlak, inspirovali jsme se v zahraničí, třeba u Netflixu nebo LinkedInu, říká Jan Klusoň ze startupu Welcome to the Jungle. Čtyřdenní pracovní týden se výhledově zavede, dodává.