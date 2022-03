Kolář: Ruskou školu v Bubenči musíme zpřístupnit Ukrajincům. Vyvlastnění není krádež

„Česká Republika by měla začít jednat s Ruskou federací, jestli je ochotna školu, kterou nevyužívá, půjčit, pronajmout nebo darovat. Myslím si ale, že ta vůle na ruské straně určitě není. Vzhledem k tomu, že budova školy není využívaná a neslouží ke vzdělávání, máme možnosti, jak výkon vlastnických práv omezit. To ale musí proběhnout za náhradu, takže Ruská federace by na tom tratná nebyla,” říká

