Komárek: Babiš by možná v politice už nebyl, kdyby Zeman nezničil Sobotku, chci kandidovat do Senátu

dnes | Osobnosti ANO zastínil Babiš, je těžké s ním spolupracovat, hnutí by se mělo zamyslet, jestli se i v jeho stranických strukturách nezačínají projevovat šedé myši a vyžírkové. Já čekám na nabídku do Senátu, neupejpal bych se, kdyby přišla, jsem odpočatý, říká Martin Komárek, bývalý poslanec za hnutí ANO. Dodává, že Miloš Zeman podpořil Babiše v boji proti Sobotkovi, kdyby prý Zeman expremiéra nezničil hůlkou, Babiš by už nemusel být v politice. Podpora Zemana v prezidentské kampani byla podle Komárka Babišovým poděkováním.