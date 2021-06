Není ideální krása, důležitá je rozmanitost, doufám, že modelky nezmizí, říká zakladatelka Le Chaton Helena Konarovská. Dvacet pět let pomáhá ženám s výběrem spodního prádla. Není podle ní dobrý žádný extrém, krásné modelky Victoria’s Secret byla show. Říká, že tělo ženy by mělo být estetické, neznamená to, že bude extrémně hubené nebo tlusté. Žena musí své tělo znát a vědět, v čem jí je dobře.