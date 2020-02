Z výletní lodi se past stane snadno, je to něco jako ohromný hotel, mnoho lidí na malém prostoru, ideální prostředí pro šíření nákazy, je to jako velká infekční nemocnice. Posádky jsou cvičené na zvládání paniky, ale tady to nehrozí, nikdo není ohrožen na životě, nehrozí zkáza, je to jen o nervózní situaci, říká kapitán Ctirad Pacák, bývalý námořní důstojník.