Neměli jsme šanci reagovat, škody jsou obrovské, počítali jsme s tisíci diváky, čísla nejsou alarmující, řekli, že to je preventivní, dozvěděli jsme se o tom z televize. Může se to stát všem, nemá smysl nic dělat, říká Zlata Holušová, organizátorka Colours Of Ostrava. Krajská hygienická stanice v Moravskoslezském kraji v pátek s okamžitou platností rozšířila protikoronavirová opatření.