Kostolný: Čaputová je chyba v systému. Vyhrála upřímností, je to obrovské překvapení

dnes | Čaputová je chyba v systému. Ženy v politice jsou stále výjimkou. Vyhrála upřímností, přímostí a tématy, která otvírá, jako spravedlnost, korupce a unesený stát, kde se politici dali dohromady s mafií. Je to obrovské překvapení, nevěřil jsem tomu ještě před šesti týdny, říká šéfredaktor slovenského Denníku N Matúš Kostolný. Dodává, že Čaputová by se neměla snažit změnit, její vítězství je spojeno s tím, že říká, co si myslí, s jejím nástupem roste naděje pro celé skupiny obyvatelstva, na Slovensku se říká, že ženy si berou zemi zpět, mladí a vzdělaní jí věří, že se podaří vrátit Slovensko k prosperujícím zemím.