K rozhovoru s dalajlamou jsem přistoupil s pokorou, byla to životní příležitost a už se to nemusí opakovat. Sám se směju tomu, co jsem dělal před pár lety a co dělám teď. V pubertě jsem se hodně hledal, na YouTube jsem i jednou vyhořel, říká youtuber a moderátor Karel Kovář alias Kovy. Na Babiše jsem parodií musel reagovat, vytrhával moje slova z kontextu. On by mě napodobit nedokázal, dodává.