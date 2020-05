Američané nemají rádi, když jim někdo říká, co mají dělat, je tam větší debata o tom, co by měla vláda dělat. Nerovnosti jsou tam velké, 30 milionů lidí nemá zdravotní pojištění. Rozhodování, jestli se vrátit zpět do USA, bylo těžké, měla jsem strach, ale pak jsem se tu cítila dobře, situace je tady klidnější, říká Hannah Kraus, Američanka, která v Česku na jeden rok vyučuje angličtinu.