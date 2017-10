KSČM je málo radikální, s Babišem nepeču, Filip mě vyhnal z médií, tvrdí místopředseda Skála

dnes | Protestní strany voliče zklamou, to je pro nás obrovské pole, léta jsem říkal, že musíme dohnat kritické nálady ve společnosti a stát se jejich mluvčím, říká Josef Skála, místopředseda KSČM. Dodává, že důvodem toho, proč se nestal poslancem je, že ho předseda Filip nenechal chodit do médií a měl tak nerovné podmínky. Přijde mu legrační, že se mu vyčítá spolupráce s Babišem. Prý ho za posledních několik let viděl jen jednou.