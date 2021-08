Děsí mě, že by naše děti učil někdo, kdo se rozhodne očkovat jen kvůli dvěma dnům volna. V kraji máme vysokou proočkovanost, motivace by měla směřovat k tomu, jak doočkovat ty, co očkovaní nejsou, říká předseda Asociace krajů, hejtman Jihočeského kraje a lékař Martin Kuba. Přijde mi vůči sestřičkám a lékařům neuctivé nutit je očkovat v obchodních centrech, dodává.