Kubek: Bez očkování by tu byl armagedon, bude povinné. Jsme rukojmí nezodpovědných

Očkování funguje, štve mě, že tady máme sice 6 milionů zodpovědných lidí, kteří se nechali naočkovat, ale máme tu i 2 miliony, kteří ne, musí přestat být černými pasažéry. Vždy jsem byl zastáncem pozitivních motivací, ukázalo se, že to nestačí. Očkování bude v Evropě dřív nebo později povinné, když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém, říká prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!