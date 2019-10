Léčebné konopí užívám přes deset let, na syntetických opiátech bych takhle fungovat nemohl, říká lékař Pavel Kubů. Kritizuje novelu zákona o léčivech, která má umožnit úhradu až 90 % ceny konopí z pojištění. Může to být danajský dar, nastavujeme maximální dávku, což je problematické, horní hranice by měla být na úvaze lékaře. Dostat se k léčebnému konopí je stále nelehký úkol, dodává Kubů.