„Někdy to byla strašná bezmoc, ale jste máma, je to vaše dítě a milujete ho tolik, že byste pro něj udělala cokoliv. Sledovat pláč a sebepoškozování, to ale neustojí každý,” líčí Martina Kulhánková, maminka Anety trpící hraniční poruchou osobnosti, která spáchala sebevraždu. V knize Život na houpačce teď shromáždila příběhy dalších 21 lidí se stejnou diagnózou.

