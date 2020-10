Pro živnostníky vládní opatření znamenají existenční problémy, nějaký čas slyšíme, že jsou v plánu kompenzace, ale vláda zatím nic nepředstavila, říká místopředseda ODS Martin Kupka. My jsme představili návrh, že by se měly odpustit zálohy na sociální pojištění, to by lidem pomohlo, dodává.