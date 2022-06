Kupka: Zpoždění vlaků mě mrzí. Potřebujeme moderní železnice a vysokorychlostní tratě

„Vlaková zpoždění mě mrzí, takhle by moderní železnice neměla vypadat. Snažíme se v krátkém čase dohnat historický dluh a bohužel to s sebou nese dopady v podobě zpoždění vlaků,” říká ministr dopravy Martin Kupka a dodává: „Dostali jsme se do fáze, kdy máme co dělat, abychom železniční koridory dokázali modernizovat. Chceme-li, aby ekonomika rostla, vysokorychlostním tratím se nevyhneme.”

