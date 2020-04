Vláda působí dojmem, jako kdyby vůbec neměla pocit, že zasahuje do základních práv. Je nutné vymezit se proti stavu, že jsou zavřené hranice, protože svět je nebezpečný. Takový byl, je a bude, říká expert na ústavní právo Jan Kysela. Nechci si zvykat na to, že nouzový stav je normálním stavem. Ukázalo se, že vyděšená společnost se vůči jednotlivcům chová represivněji, než by to dělala vláda, míní.