Prožíval jsem všechno víc, než jsem měl. Chtěl jsem sám sobě dokázat, že na to mám, líčí herec Jiří Langmajer. Jsem perfekcionista, proto je tak těžké mě léčit. Když mi psychiatr nasadil prášky, co zabraly, řekl jsem mu, že to je moje životní prohra. Ale ulevilo se mi. Udělal jsem to kvůli manželce, o kterou jsem nechtěl přijít, říká. Nikdy jsem neuměl hrát týmově, teď se to učím, dodává.