Lék na klíšťovou encefalitidu? V Rusku už léčí chřipku, může to být penicilin na viry, říká Růžek

dnes | V Rusku a Číně se Arbidol běžně používá k léčbě a prevenci chřipky, může to být penicilin ve virologii. Když se nám podaří prokázat účinek, cesta k pacientovi může být jednodušší, protože lék je schválený a nemá vedlejší účinky. Dal by se používat i jako prevence klíšťové encefalitidy, také by mohl zmírňovat projevy nemoci, říká Daniel Růžek z Parazitologického ústavu AV ČR. Dodává, že prevencí encefalitidy by mělo být očkování. Vědci se prý snaží nacházet látky, které by mohly působit na více virů, v případě Arbidolu například i na vir zika a horečku dengue.