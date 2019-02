Lékařem na misi? Místo nástrojů se používala vrtačka, děti v Etiopii umírají zbytečně

dnes | Mise změnila můj pohled na medicínu. Děti, které bychom v Evropě snadno zachránili, tam umírají, je to beznaděj, ale museli jsme hrát podle pravidel, která jsou v zemi nastavená. Přinést tam západní medicínu nejde hned, říká Karel Urbášek z Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice v Brně, který se účastnil humanitární mise v Etiopii. Na misi by měl jet každý lékař, rozšíří to obzory a člověk si uvědomí, co v Evropě máme, dodává.