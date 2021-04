Nejsme na to zvyklí, ale stalo se, že vláda udělala to, co předtím řekla. Otevírání 10. května bude s odřenýma ušima, neklesáme nijak rychle a musíme být opatrní, míní člen poradní skupiny MeSES René Levínský. Záchyty ve školách jsou nízké, takže bychom měli říct, že rotace splnily úlohu a dalším logickým krokem je otevřít školy úplně s PCR testy, dodává.