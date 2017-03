Lidé se chtějí podílet na obraně země, mohli by fungovat jako bezpečnostní zálohy, tvrdí Černý

dnes | Evropa bude jiná, v ČR se kriminalita loni snížila, ale státy okolo nás jsou někde jinde, kriminalita roste a nebezpečí terorismu je na vzestupu. Hodně lidí se chce podílet na obraně země, držitelé zbraní by mohli fungovat jako bezpečnostní zálohy, tvrdí bývalý policejní instruktor, expert na obrannou střelbu a sebeobranu Pavel Černý. Dodává, že máme lékárničky a učíme se první pomoc, doma máme hasící přístroje. Stejně tak by to podle něj mělo být i s obranou v krizové situaci. Stejně jako nečekáme, až přijede záchranka, nebo hasiči, měli bychom být schopni staral se o svou bezpečnost sami.