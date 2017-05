Lidé ani neví, co znásilnění je, téma se neřeší a bagatelizuje, tvrdí autorka filmu Špína

dnes | Mladí lidé jsou často schopni hromadně někoho znásilnit a ještě si to natočit, nechápu, že ze znásilnění se často stává haha téma, přitom je to závažný trestný čin, panují tady zvláštní mýty, místo nemělo by se znásilňovat se říká nenechte se znásilňovat, tvrdí Tereza Nvotová, režisérka filmu Špína, který popisuje znásilnění mladé dívky a její následné duševní pochody. Dodává, že nechápe, kde vzniklo něco jako že žena si má plnit manželské povinnosti. Její film je inspirován skutečnými příběhy, natáčeli i na největší slovenské psychiatrické klinice v Pezinku.