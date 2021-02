Je potřeba mnohem víc omezit pohyb a v první řadě firmy, to je místo, kde můžeme ještě něco brát. Vracet děti do škol by teď bylo absurdní, míní vedoucí Centra pro modelování biologických a společenských procesů René Levínský. Společnost je rozdělená. Možná teď proběhne anarchistický lockdown jedné poloviny společnosti a anarchistický večírek té druhé. Za mutace si můžeme sami, dodává.