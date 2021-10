Chtěli jsme, aby to byl loutkový film a aby to jako loutkový film vypadalo. Počítačovou animací nás velké země převálcují, říkají Denisa Grimmová a Jan Bubeníček, režiséři filmu Myši patří do nebe, který už před vstupem do kin sklidil ovace. Na filmové plátno převedli po několika letech příprav knižní příběh o odvaze, přátelství i smrti.

