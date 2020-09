Zavřené základní školy by byly tikající bombou, nechalo by to spoustu sester a lékařek doma. Dostali bychom se do stejné situace jako na jaře a museli omezovat standardní operační program, říká šéf FN Motol Miloslav Ludvík. Statistici mě varovali, že by v Praze mohla tento týden přijít větší vlna pacientů a mohli bychom mít větší nápor na lůžka. Koronavirus nezlehčuji, ale není to mor, dodává.