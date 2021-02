Mutace viru jsou tak nakažlivé, že je třeba se chovat jinak, jako by to byla nová pandemie. Vláda odkládá řešení, nemá odvahu rozhodnout. Lidi zemřou zbytečně, třetí i čtvrtá vlna jde z velké části za ministrem Blatným, říká datový inženýr Petr Ludwig. Česká policie je velmi laxní. Musíme hledat cesty, abychom to vysvětlili lidem, kteří stále tvrdí, že covid neexistuje, dodává.