Ludwig: Instagram je jako tvrdé drogy, Konec prokrastinace bude v USA bestseller

dnes | Chci odnaučit Američany prokrastinovat, práva na knihu Konec prokrastinace jsem prodal do USA za statisíce dolarů. Stěhuji se do New Yorku, abych byl u toho, může to být velký úspěch, každý na sobě chce pracovat. Závislost na sociálních sítích mění mozek stejně jako tvrdé drogy. Instagram je nejhorší, zvyšuje riziko úzkosti a deprese, lidé se příliš porovnávají, bude to stále větší problém, říká Petr Ludwig, autor bestselleru Konec prokrastinace.