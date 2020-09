Důchody jsou nízké, těch 15 miliard na příspěvek tvoří jen 3 % schodku, říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Odmítá, že by vláda skrze pětitisícový bonus uplácela voliče. Téměř každý týden přicházím na vládu s návrhem, který stojí peníze. Je asi můj úděl být podezřelá, že je to účelové. Nemáme tu debatu o tom, jaký chceme stát, vždy je to zabité otázkou, kde na to vezmeme, tvrdí.