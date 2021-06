Ráj na zemi nevytvořím, ale nebudu se stydět za to, že pomáhám lidem. Nechci si před volbami připsat body, chci dělat do poslední chvíle to, co ministryně práce a sociálních věcí dělat má, říká Jana Maláčová z ČSSD. Zadlužování mi dělá vrásky. Je to tím, že se zrušila superhrubá mzda, koaliční partner se spustil s ODS a udělal do rozpočtu sekeru. A já nechci, aby to odnesli důchodci, dodává.