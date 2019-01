Mám ráda výzvy, trenér říká, že jsem zabiják, v hlavě jen vyhrávám, říká Pudilová

dnes | Jdu do klece, abych vyhrála, dvakrát mi vítězství ukradli, nepřipadám si, že bych to někdy vzdala, kdyby mi dali silnou soupeřku a já prohrála, tak se s tím smířím, ale to se nestalo, říká Lucie Pudilová, první česká zápasnice MMA v prestižní sérii UFC. Před zápasem se bojím prohry, ale ne toho, co se mi může stát, nemůžu tam jít s tím, že soupeřce ublížím, líčí.