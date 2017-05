Maminka si na šikanu stěžovala, zemřela v jejím důsledku, ředitel měl zasáhnout hned, říká Vernerová

dnes | Důvodů maminky smrti bylo víc, šikana určitě ovlivnila její psychiku, já jsem o té šikaně věděla, maminka říkala, že žáci si dovolují věci, co by si dovolovat neměli, ale věřila jsem tomu, že ředitel zasáhne, říká Kateřina Vernerová. Smrti její matky předcházelo několik měsíců šikany od studentů pražské průmyslovky na Třebešíně. Až ze záběrů na internetu prý pochopila, jak strašné to pro její matku muselo být. Dodává, že by si přála, aby se nic pdoobného už neopakovalo a chce a věnovat osvětě v oblasti šikany.