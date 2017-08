Mariánský sloup je urážlivý, i Masaryk s jeho stržením souhlasil, k Bohu nás nepřiblíží, říká Loula

dnes | Pro nás je Mariánský sloup na Staroměstském náměstí symbol útlaku protestantů, je to urážlivé, mělo by tam stát jen to, na čem se lidé shodnout v celonárodním referendu, říká David Loula, autor petice proti obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Dodává, že sloup byl symbol porážky na Bílé hoře.