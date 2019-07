Matuška: Chci nový pivní styl. Pivo dokáže zkazit výčepní, špatné poznám podle vůně

dnes | Pouštíme do světa jen stoprocentní pivo, špatnou várku jsme ještě neuvařili. Umím si v hlavě představit, jak by mělo pivo chutnat, říká sládek Adam Matuška. Před deseti lety jeho otec založil úspěšný minipivovar. Táta o něm mluvil 30 let, začínali jsme v garáži, k první várce to byly dva roky, líčí muž, který letos v Praze otevřel podnik Dva kohouti. Potřeba je hlavně pokora a úcta k řemeslu. Příležitostí napít se je hrozně moc, je velmi tenká hranice, aby do toho člověk nesklouzl, dodává.