Bez ANO bych určitě nebyla nula, hnutí jsem zakládala a budovala ho několik let, pro Babiše je těžké dělat nepopulární opatření, rozhoduje on, v hnutí se cení víc loajalita než práce, říká Radka Maxová, europoslankyně, která se rozhodla vystoupit z hnutí ANO. Nejde se promlčet tím, že mi významní lidé odcházejí, manažer by se měl obklopit ještě schopnějšími, aby ho motivovali, ANO bych nevolila.