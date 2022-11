Menšík: Pád do vzduchu je bezpečnější než v parku. Po lajně chodím jako po chodníku

"Když jsem se poprvé pokoušel chodit po lajně ve výšce, musel jsem se přesvědčit, že je mi jedno, že spadnu a rupne to. Padat v půl kilometru nad zemí do vzduchu je ale daleko bezpečnější než v parku na zem," říká slackliner Danny Menšík, držitel světového rekordu v highline. "Je to jako když chodíte po chodníku. Lajna vás to naučí sama. Když to děláte dobře, jdete, když blbě, spadnete," dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!