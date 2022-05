Menstruační dovolená? Příliš volně nastavená může ženy znevýhodňovat, říká Homfray

„Příliš široce nastavené menstruační volno může znevýhodňovat postavení žen na pracovním trhu. Problém by mohlo vyřešit navýšení sick days pro všechny,” říká odborová právnička Šárka Homfray. „U nás je více diskutované téma menstruační chudoba. Pomohlo by snížení DPH i to, aby byly dámské hygienické pomůcky ve veřejných institucích stejně dostupné jako toaletní papír,” dodává.

