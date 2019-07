Na receptech vydělal miliony, teď bojuje proti plýtvání: Vyhodit tuny jídla je špatně

dnes | V Nesnězeno jsem našel něco, co mě baví, vyhazují se stovky tun jídla, to je špatně. Restaurace a kavárny nabízí v aplikaci se slevou jídlo, které by jinak neprodali. Má to obrovský smysl pro společnost, ale jsme na začátku, říká Libor Hoření, podnikatel a filantrop, zakladatel projektu Dobrokáva, webu Toprecepty a také investor projektu Nesnězeno.cz. Dodává, že se snaží balancovat mezi tím, co dává smysl pro společnost, co mu vydělává peníze a co ho baví. Dobro se dělá dobře, i když člověk peníze nemá, ale jsou tam jistá omezení, nechceme, aby Dobrokáva skončila u jednoho dobrého skutku, říká.