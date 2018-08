Miloš a Zubatá? Zemanovi smrt nepřeju, tykali jsme si, ale štve mě, dělá nám ostudu, říká Hutka

dnes | První verze byla daleko tvrdší, zmírnil jsem ji, aby to publikum uneslo, líčí písničkář Jaroslav Hutka. Skladba, ve které se strefuje do současného prezidenta, vyvolala ostré reakce. Je to úsměvná píseň, stojím si za ní, Zubatá je tam jako starý křesťanský symbol, Memento mori, Vzpomeň na smrt, tvrdí Hutka. Je to osobní, je to můj prezident a vadí mi, že tu funkci nezvládá, že místo toho, aby mě a nás reprezentoval, nám dělá ostudu, dodává písničkář.