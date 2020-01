Od prvopočátku jsme přesvědčeni, že nový informační systém není navržený správně, říká Vítězslav Ciml, ředitel společnosti OKsystem, která za správu IT systémů inkasuje od státu 400 milionů ročně. Změnit to měl nový systém, za ten ale ministerstvo podle Cimla utratilo od roku 2010 čtyři až pět miliard korun. A dodnes není v provozu. Za ty peníze mohl náš stávající systém fungovat deset let, tvrdí.