OKsystem inkasoval za dobu, co pracuje pro stát, skoro osm miliard korun, jen za správu systémů dostává půl miliardy ročně. Resort práce je na firmě závislý, nikdo před námi to neřešil, tvrdí bývalý šéf IT na ministerstvu Jiří Károly. Chtěli jsme se té závislosti zbavit, ale firma se chová tak, aby to nebylo možné. Je to alarmující, jejich návrh u jedné ze zakázek měl asi 1500 chyb, kritizuje.